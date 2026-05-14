Por: Feliciano Gutiérrez

Un conductor de una camioneta fue víctima de la creciente inseguridad en Juliaca luego de ser interceptado por tres sujetos armados en las inmediaciones de los jirones Chucuito y Progreso, en el barrio Cerro Colorado de Juliaca.

El agraviado, quien evitó dar su identidad, se desplazaba en su camioneta blanca con placa VBD-871 para asistir a una reunión social (cumpleaños) cuando fue encañonado por los ladrones, quienes lo retuvieron contra su voluntad y tomaron el control del vehículo bajo amenazas de muerte.

Tras el secuestro, los delincuentes trasladaron a la víctima hacia un descampado en la salida a Arequipa de esta ciudad , donde el chofer fue maniatado y abandonado en medio de la oscuridad, mientras los asaltantes huyeron con la unidad. Recién en horas de la mañana de este miércoles, el hombre logró liberarse con el auxilio de vecinos de la zona y acudió de inmediato a la dependencia policial para interponer la denuncia.

Horas más tarde, los vecinos del sector La Capilla, cerca del hospital EsSalud, localizaron el vehículo abandonado en una zona desolada. Al llegar al lugar, personal de la sección especializada y peritos confirmaron que la camioneta había sido desmantelada, principalmente en su interior, ya que se llevaron accesorios de valor y autopartes.

Las autoridades continúan con las diligencias de ley para identificar a los integrantes de esta banda criminal que opera bajo la modalidad de secuestro al paso.