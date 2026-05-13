Por: Feliciano Gutiérrez

Un nuevo hecho delictivo ocurrió en la ruta La Rinconada – Juliaca, cuando cuatro delincuentes que fingían ser pasajeros, secuestraron a los pasajeros de un vehículo minivan para perpetrar un asalto.

La unidad de la empresa de transportes “Corporación San Marcos”, la tarde del martes, partió del poblado La Rinconada con destino a Juliaca. Sin embargo, en el trayecto, a la altura del sector denominado Jasana Grande, uno de los asaltantes encañonó al conductor, obligándolo a pasar a la parte posterior del vehículo mientras sus cómplices maniataban a otras víctimas.

Tras tomar el control de la unidad con placa VCV-032, los hampones desviaron el trayecto hacia una vía conectada con la salida a Cusco, en el sector de Ayabacas, en la jurisdicción del distrito de San Miguel. Allí, abandonaron al chofer y a los pasajeros tras despojarlos de todas sus pertenencias, dándose a la fuga con el vehículo.

Las víctimas lograron desatarse media hora después para solicitar auxilio a las autoridades locales.

La Policía Nacional ya se encuentra tras los pasos de los delincuentes, pues se informó que el grupo de delincuentes fue captado por las cámaras de seguridad en el punto de salida de vehículos en minas La Rinconada.

Estos registros en video habrían permitido la identificación preliminar de los asaltantes, facilitando las labores de inteligencia para dar con el paradero de la unidad robada y los responsables del atraco.