El personal Área de Investigación Criminal de Juliaca desarticuló y detuvo a 6 personas, presuntos integrantes de la banda delincuencial denominado “Los Injertos de Juliaca”, incautando armas de fuego, prendas policiales y dos vehículos.

El jefe de la región policial de Puno, general PNP Tomás Guardia Riveros informó que, tras un trabajo de inteligencia, se intervino un inmueble ubicado en el jirón Marañón de la urbanización Taparachi de la ciudad de Juliaca, donde se detuvo a 6 integrantes de la supuesta organización criminal.

Los intervenidos son: Nilson José C.L (38), Walter S. R (39), Efraín R.C (36), Juan Félix T.Q (36), William L.M (52) y Wily Teófilo C.Q (32), quienes son investigados por el delito contra la seguridad pública y tenencia ilegal de armas.

En el referido inmueble, los policías hallaron e incautaron: un fusil con cacerina, una escopeta, tres pistolas, un revólver, tres chalecos policiales, dos chalecos antibalas, dos vehículos, pasamontañas y otros. También incautaron dos vehículos que presuntamente son utilizados por los sospechosos.

El oficial sostuvo que, según las pericias, las armas de fuego incautadas fueron utilizadas, por lo que presumen que estos individuos estarían inmersos en hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción de la ciudad de Juliaca.