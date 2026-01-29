Agentes de la Policía Nacional del Perú desarticularon en la ciudad de Puno a una presunta banda criminal dedicada al préstamo ilegal bajo la modalidad “gota a gota”, conocida como “Los Credinorte”.

El operativo se realizó en las inmediaciones de la avenida Costanera con el jirón Túpac Amaru, donde fueron intervenidos cuatro ciudadanos venezolanos y un ciudadano colombiano, presuntamente involucrados en actividades de préstamos ilegales y extorsión.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Valecillos Contreras (26), Jhonatan José Vásquez Santana (40), Eliezer Lozada Hernández (21) y Yenny Celeste Sánchez Pina (26), de nacionalidad venezolana, así como Yeifer Ramos García (26), de nacionalidad colombiana.

Vehículos incautados y requisitoria vigente

Durante la intervención, la Policía procedió a la incautación de un vehículo mayor y 14 motos lineales. Al verificar los registros, se constató que una de las motocicletas presenta requisitoria vigente por el delito de robo, solicitada por SEPROVE de Piura.

Asimismo, otros dos vehículos presentan incongruencias entre sus características físicas y la información registrada en la SUNARP, por lo que también quedaron bajo custodia para las diligencias correspondientes.

Delitos investigados

Los intervenidos son investigados por su presunta participación en delitos contra el patrimonio, contra la fe pública y extorsión, relacionados con el sistema de préstamos ilegales “gota a gota”, una modalidad que suele implicar cobros abusivos y amenazas a las víctimas.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de determinar si los detenidos están directamente vinculados a denuncias vecinales registradas en la ciudad y para identificar a otros posibles integrantes de esta presunta organización criminal.