El personal del Departamento de Operaciones Tácticas de Antidrogas de Juliaca intervino a dos presuntos narcotraficantes y decomisaron 38 paquetes de droga que fueron enviados como encomienda desde el Valle del Río Apurímac (VRAE).

Luego de tener conocimiento de la encomienda que llegó a la agencia de transportes de carga, ubicada en el jirón Mama Ocllo de Juliaca, los policías montaron un operativo e intervinieron a dos personas que presuntamente pretendían recoger la caja que contenía paquetes de alcaloide de cocaína.

Tras la verificación a la caja de cartón, encontraron un total de 38 paquetes rectangulares con marca de Delfín, camuflados con rollos de papel higiénico, por lo que los intervenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial con el objeto de continuar con las diligencias.

Las autoridades dijeron que los intervenidos serían integrantes de la presunta banda criminal conocida como “Los Capos del Mantaro”, quienes se dedicarían a trasladar droga mediante la modalidad de encomienda.

No es la primera vez que la droga es decomisada mediante esta modalidad y en la misma empresa de transporte de carga, por ello, las autoridades anunciaron intensificar operativos en estas empresas.