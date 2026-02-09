Un grave caso de presunta violencia familiar fue reportado en el distrito de San Miguel, en la provincia de San Román. La Policía Nacional del Perú detuvo a un padre de familia acusado de agredir físicamente y abandonar a su hijo de seis años, quien pasó la noche a la intemperie.

El intervenido fue identificado como Yelio V. S. (40). De acuerdo con las primeras diligencias, el menor —de iniciales A.Z.V.M. (6)— habría sido golpeado tras romper un vidrio y luego expulsado del domicilio, permaneciendo varias horas bajo la lluvia y el frío.

Menor fue hallado con signos de hipotermia

Según la investigación preliminar, el niño fue ubicado alrededor de las 5:00 a. m. por un vecino del sector, quien lo encontró empapado, desprotegido y con síntomas de hipotermia. El ciudadano lo auxilió, le cambió la ropa y dio aviso a la comisaría del distrito.

Al inicio, serenos y agentes consideraron que podría tratarse de un menor extraviado; sin embargo, al advertir moretones en el cuerpo, activaron los protocolos correspondientes y comunicaron el caso al Ministerio Público.

Fiscalía ordenó detención e inició investigaciones

El Richard Luque Bautista, fiscal de Familia de Juliaca, dispuso la detención del progenitor para el inicio de las investigaciones. Las indagaciones señalan que el hecho habría ocurrido alrededor de las 8:00 p. m. del sábado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, y en presencia de la madrastra del menor.

Medidas de protección para el niño

La Unidad de Protección Especial (UPE) determinó el traslado del niño a la casa hogar “Sagrado Corazón de Jesús”, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las diligencias para esclarecer responsabilidades y garantizar su integridad.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier situación de violencia contra niñas, niños y adolescentes.