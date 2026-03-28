Por: Feliciano Gutiérrez

Los policías de Antidrogas de Juliaca ejecutaron un operativo de interdicción contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) en el interior del hostal “Gamarra”, ubicado en la ciudad de Ayaviri, provincia de Melgar.

Durante la acción policial, se logró la captura de tres integrantes de la organización criminal denominada “La Hermandad de los Waykis”: George Bruce M.Z (22), alias “Waykicho”; Rael R.A (20), alias “Primo”; y Magaly R.O (18), alias “Chamaca”.

Al verse acorralados, los sospechosos intentaron deshacerse de evidencias críticas dañando y arrojando dos equipos celulares a los depósitos de basura del hospedaje en cuestión .

Tras el registro de la habitación en el segundo piso, los agentes hallaron 6 mochilas pertenecientes a los detenidos, las cuales contenían un total de 65 paquetes tipo ladrillo forrados con cinta adhesiva verde y marcados con el logotipo de un “delfín”.

Las pruebas de campo realizadas con el reactivo químico arrojaron una coloración azul turquesa, confirmando el resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El cargamento incautado arrojó un peso bruto total de 67.247 kilogramos, teniendo como destino final la frontera con el país vecino (Bolivia), tras haber sido trasladado desde la región del Cusco.

Según los policías, esta intervención representa un duro golpe al narcotráfico, logrando una afectación económica estimada en 109,800.00 dólares americanos para la organización criminal.

Los tres intervenidos quedaron bajo custodia policial por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas, mientras continúan las diligencias de ley para desarticular por completo las rutas de transporte de esta red delictiva en el sur del país.