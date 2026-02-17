El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Isaías Morales Mamani (44), quien es investigado por el presunto delito de parricidio en agravio de su hijo de 14 años de edad, en un hecho ocurrido en la región Puno.

La medida fue dispuesta por el juez del Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Emergencia Zona Norte, con competencia en las provincias de Lampa y Melgar, tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia realizada la mañana de este martes.

De acuerdo con la exposición fiscal, los hechos se registraron el 13 de febrero en el distrito de Pucará, provincia de Lampa. El investigado habría amenazado con causarse lesiones luego de que su pareja decidiera poner fin a la relación debido a reiterados episodios de violencia familiar.

Posteriormente, tras un forcejeo en la vía pública, Isaías Morales Mamani atacó con un arma blanca a su hijo de 14 años, causándole la muerte. El violento hecho fue presenciado por familiares y testigos que se encontraban en el lugar. Durante el ataque, el imputado también hirió a su otro hijo de 7 años, quien logró sobrevivir.

El magistrado consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado con el delito imputado. Asimismo, señaló que el investigado no cuenta con arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso judicial.

Además, el juez advirtió que la prognosis de pena supera los 15 años de prisión, lo que refuerza la necesidad de imponer la medida coercitiva mientras continúan las investigaciones.

En las próximas horas, Isaías Morales Mamani será trasladado al penal de Juliaca, donde cumplirá la prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.