La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva contra los agentes de la Policía Nacional: Wimer Choque H. (23) y Stiwar Flores L. (24), quienes son investigados por el presunto delito de tortura agravada con subsecuente muerte, en agravio de José Huanchi Quispe.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 9 de julio, cuando los efectivos policiales retornaban en un patrullero a su dependencia y fueron alertados por una pareja, quienes denunciaron que un presunto ladrón había ingresado a su vivienda.

Tras la intervención, los agentes ingresaron al inmueble y encontraron a José Huanchi Quispe, quien se encontraba en estado de ebriedad. Según la tesis fiscal, durante la intervención el agraviado opuso resistencia, produciéndose un forcejeo; sin embargo, los efectivos habrían empleado violencia física para reducirlo, ocasionando diversas lesiones.

La investigación señala que posteriormente el intervenido fue trasladado en la tolva del patrullero, donde habría continuado recibiendo agresiones. Una vez en la dependencia policial, el agraviado se desvaneció y, en lugar de recibir atención médica inmediata, fue colocado sobre un colchón destinado para un can. Al advertir que ya no presentaba signos vitales, los efectivos intentaron reanimarlo y luego lo trasladaron al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Luego de evaluar los argumentos expuestos por las partes durante la audiencia, la magistrada concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Wimer Choque H. y Stiwar Flores L. con los hechos materia de investigación. Asimismo, consideró que no cuentan con arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso y que existe peligro de fuga, razones por las cuales dispuso la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses.

En la misma resolución, la jueza dispuso comparecencia con restricciones para el agente policial Bryan Cáceres Ch., quien también es investigado por estos hechos. Como parte de la medida, deberá cumplir estrictamente las reglas de conducta impuestas por el órgano jurisdiccional mientras continúan las investigaciones.