El Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rosalinda P.M., quien es investigada por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, bajo la forma de parricidio, en agravio de su menor hija de iniciales L.V.C.M., de tan solo tres años de edad.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre mientras la víctima permanecía bajo el cuidado de su progenitora. La madrugada del día siguiente, la menor fue trasladada a la Clínica Americana de Juliaca hasta donde llegó sin signos vitales.

De acuerdo al certificado de defunción, la causa básica del fallecimiento sería por traumatismo encéfalo craneano con fractura de bóveda. Asimismo, el acta de levantamiento de cadáver acreditó la presencia de diversas lesiones externas en el cuerpo de la niña, sumadas a una lesión previa en la extremidad superior izquierda que presentaba inmovilización con yeso y vendaje, señalando como causa presuntiva a descartar el síndrome de niño maltratado.

El representante del Ministerio Público presentó los principales actuados que destacan el acta de intervención policial, testimoniales, diligencias preliminares y la documentación médica legal, los cuales respaldan la gravedad del caso mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Tras los indicios, el magistrado declaró fundado el pedido de prisión preventiva.