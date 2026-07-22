La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chucuito-Juli, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Mauro Córdova Rodríguez, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio en su forma de feminicidio en agravio de quien en vida fue su conviviente Yaneth J. Z.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 17 de julio de 2026, en la comunidad de Sihuayro, sector Tonconi, provincia de Chucuito-Juli, luego de que la pareja asistiera a las actividades por el aniversario de la comunidad.

El investigado, al parecer por celos, habría agredido a la víctima con una piedra, ocasionándole graves lesiones en el cuerpo.

La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital de Juli y posteriormente al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, donde falleció días después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Durante la audiencia, la magistrada evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los argumentos expuestos por las partes, concluyendo que existen graves y fundados elementos que vinculan al investigado con la presunta comisión del delito imputado.

Asimismo, consideró que existe peligro de fuga, al advertirse un intento de evasión, y que el investigado no cuenta con arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso penal.

Además, tomó en cuenta que la eventual pena a imponerse superaría los 20 años de privación de libertad, por lo que dispuso imponer la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, mientras continúan las investigaciones.