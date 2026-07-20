El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román condenó a diez efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas mediante actos de apropiación (arranche) agravado y, en cuatro de los casos, también por el delito de usurpación de funciones, en agravio del Estado Peruano. La sentencia fue emitida tras culminar el juicio oral por los hechos ocurridos el 14 de septiembre de 2023 en el sector Palmerani, distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia.

Durante el juicio oral quedó acreditado que los sentenciados, entre ellos el jefe de la Comisaría Rural de San Juan del Oro y otros efectivos policiales, concertaron una intervención simulada utilizando distintivos policiales para apropiarse ilícitamente de más de trece paquetes de pasta básica de cocaína, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros bienes. Además, cuatro de los condenados ejercieron funciones policiales pese a encontrarse suspendidos temporalmente del servicio.

El Colegiado impuso penas de 17 años de prisión efectiva al capitán PNP Huber Alexander A.F y a José W.Ch; 16 años y 10 meses a Helder Aldahir F.A., Ever C.M y Christian Bryan N.G., quienes permanecen recluidos desde su detención el 14 de septiembre de 2023.

De igual forma, condenó a 16 años y 10 meses a Eberth C.C y Luis Miguel P.L., y a 21 años de prisión efectiva a Marlon Abel P.V., Elis Ronald F.Q y Dino Giovanny O.F., disponiendo su ubicación, captura e internamiento por encontrarse en libertad.

El Colegiado fijó en 100 mil soles el monto de reparación civil, suma que los diez sentenciados deberán pagar de manera solidaria a favor del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior relativos al Tráfico Ilícito de Drogas. De igual forma, dispuso el decomiso definitivo de los bienes vinculados al delito, entre ellos vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás especies incautadas durante la investigación.