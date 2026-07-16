Un ciudadano de 45 años de edad fue hallado sin vida la mañana de este miércoles al interior de una vivienda ubicada en las inmediaciones de los jirones Ancash y Grau en la urbanización Jorge Chávez de la ciudad de Juliaca. Presumen que fue asesinado con un objeto contundente.

Los agentes del serenazgo, tras el reporte del hecho, antes del mediodía acudieron al inmueble donde encontraron a la persona de Pedro Pablo Humpiri Vargas (43), quien refirió que su hermano se encontraba sin vida dentro de su habitación.

Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron en un ambiente del primer piso el cuerpo sin signos vitales de Guido Humpiri Vargas (45). Según manifestó su familiar, la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con otra persona dentro de la habitación desde la noche anterior.

También indicó que encontró la habitación completamente desordenada y a su hermano sin vida. Durante la inspección preliminar se observó un mazo de madera con aparentes manchas de sangre, además de rastros de sangre en el patio del inmueble.

El sujeto que acompañaba a la víctima, presunto asesino, habría abandonado el inmueble durante la madrugada, por lo que es buscado por ser el principal sospechoso.

Los policías de la unidad especializada y el Ministerio Público realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones a fin de determinar las causas de la muerte e identificar a los responsables. El cadáver fue internado en la morgue para la necropsia de ley.