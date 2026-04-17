El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un agente penitenciario y dos internos, tras el requerimiento de la Primera Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos de Puno por la muerte violenta de un reo en el penal de la ciudad de Juliaca.

Los imputados son investigados por el delito de tortura agravada con subsecuente muerte en agravio de Flavio Mamani Apaza, quien falleció el pasado 14 de marzo dentro del Establecimiento Penitenciario de Juliaca bajo circunstancias de extrema violencia.

La tesis fiscal señala que el agente Óscar Pineda, jefe de pabellón, habría abusado de su cargo al facilitar el ingreso de terceros a una celda de aislamiento donde se encontraba la víctima. Según las investigaciones, Pineda omitió deliberadamente sus funciones de custodia, permitiendo que los internos César Rosales y Niurman Calzadilla (nacionalidad venezolana) agredieran físicamente al agraviado hasta causarle la muerte.

Este caso ha puesto bajo la lupa los protocolos de seguridad y vigilancia en el recinto penitenciario. El Ministerio Público continúa con la recolección de elementos de convicción para esclarecer la totalidad de los hechos y asegurar una sanción penal conforme a ley, mientras los tres investigados permanecerán recluidos durante el desarrollo del proceso judicial.

Días atrás, un grupo de trabajadores del INPE protestaron en frontis de Fiscalía, exigiendo la liberación del servidor penitenciario, alegando que no tendría responsabilidad en el hecho.