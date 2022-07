El Gobierno de Pedro Castillo Terrones, cumplió un año y son diferentes las lecturas que tiene la población en general. En el caso de la región Puno, las opiniones están divididas, pues algunos desaprueban lo hecho por el mandatario hasta la fecha y otros culpan a la oposición de haber puesto zancadillas, para impedir que el mandatario concrete parte de su plan de gobierno.

Para el exdirigente puneño, Juan Rojas, el Presidente de la República, ha llegado deslegitimado hasta esta etapa de su gobierno, debido a los actos de corrupción que lo rodean y por los cuales está siendo acusado. “Son menos los sectores que apoyan al primer mandatario nacional”, sostuvo.

“Ya no se puede confiar en todo lo que dice el Presidente, porque muchas de las cosas que ha prometido, no han sido cumplidas”, dijo, al tiempo de indicar que este ya no es un gobierno popular. Mientras tanto, el presidente macro regional de las rondas campesinas del Perú, Raúl Jaquima, instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a enmendar los errores cometidos durante su primer año de gestión y encaminar acciones a favor del sector agro, educación y otros, principalmente del interior del país.

“En este primer año de gestión no se ha evidenciado el cumplimiento de compromisos, se han visto errores y acciones que han favorecido a la oposición, por ejemplo, para pedir su vacancia del cargo”, señaló.

Opiniones

El congresista por Puno, Carlos Zeballos, de la bancada de Perú Democrático, consideró que al mensaje dirigido a la nación, le faltó mayor autocrítica. “Debió incidir en el tema de la lucha contra la corrupción, la transparencia, porque, mucho se ha dicho sobre estas acusaciones continuas contra su entorno, que le hace mucho daño”, sostuvo.

Más adelante, consideró que Castillo, debió solicitar a la presidenta del Poder Judicial y a la titular del Ministerio Público, iniciar las investigaciones, pues, estos entredichos no le hacen bien al país y son la fuente de la inestabilidad política. “Por culpa de estos dichos y acusaciones la investidura presidencial se ha visto afectada”, sostuvo.

Por otro lado, el pedido de convocar a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política del Perú, no fue abordado en ninguna parte del mensaje presidencial. Y es que, en la víspera al aniversario patrio, tanto el gobernador regional, Germán Alejo Apaza, como el alcalde de Puno, Martín Ticona Maquera, consideraron sumamente importante, “escuchar” el clamor de una parte del pueblo peruano.

Pedido

En los exteriores del Congreso de la República, el día de ayer, se apostaron gran cantidad de dirigentes y pobladores provenientes de las distintas regiones del país. El presidente del Frente de Defensa de la cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca, dijo haber estado esperanzado en que el Presidente, cierre el Congreso de la República, situación que nunca se presentó.

Finalmente, para el exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Puno ( ICAP), Juan Echenique Cáceres, el discurso del presidente de la República, Pedro Castillo, no denotó acciones efectivas para dar solución a los principales problemas del país.

“Se necesitaban decisiones más drásticas, por ejemplo, para encaminar la conformación de una Asamblea Constituyente, en su mensaje ha dicho temas que no convencen a la ciudadanía”, señaló el letrado.