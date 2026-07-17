Un docente que se encontraba recluido en la carceleta de la Comisaría Sectorial de Macusani, en la provincia de Carabaya, fue encontrado sin vida la madrugada de este jueves bajo circunstancias que aún se mantienen en investigación.

El profesor de nombre Juan M., natural de Cusco, permanecía bajo custodia policial tras haber sido denunciado por un presunto caso de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad.

Tras ser informados del hecho, los familiares del docente exigieron una exhaustiva investigación para esclarecer las causas de la muerte. Pidieron la intervención urgente del Ministerio Público para que se realice la necropsia de ley, lo que permitirá determinar con precisión la causa y establecer si existió negligencia o algún tipo de responsabilidad por parte del personal policial a cargo de la custodia del detenido.

Asimismo, los familiares dijeron que el infortunado docente era víctima de una calumnia por familiares de una menor de edad, por lo que también se investigue el hecho. La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial para detallar lo ocurrido en el calabozo