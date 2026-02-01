Un fatal accidente vial durante la madrugada de este domingo dejó dos fallecidos y seis heridos cuando una miniván chocó contra una combi en la vía Longitudinal Sierra Sur, a la altura del Centro Poblado de Chacachaca en Pomata, provincia de Chucuito, región Puno. Las víctimas mortales formaban parte del conjunto de danzas Chacareros Jhata Katus de Molino Jkapia, del distrito de Zepita, que se dirigía al concurso de danzas autóctonas en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.

Los bailarines fallecidos fueron identificados como Yoel Calderón Limache y Edy Lalo Yucra Choquecota. Los seis heridos fueron trasladados de emergencia a los hospitales de Juli y Puno, donde reciben atención médica especializada.

Conjunto continuó su presentación

Pese a la tragedia que enlutó al grupo, los restantes integrantes del Chacareros Jhata Katus decidieron seguir adelante con su participación en la festividad. El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe, destacó la fortaleza del elenco.

“Yo quiero felicitar a ese conjunto que, a pesar del accidente, está en escena ahorita y está con toda la alegría... Sus integrantes han venido con toda normalidad. Y creo que por encima del dolor, también está la fe a la Virgen de la Candelaria que el día de hoy están mostrando”, declaró Quispe en RPP.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú continua investigando las causas del choque entre los vehículos de transporte masivo. Las autoridades esperan el informe técnico oficial que determinará las circunstancias exactas del accidente en esta importante vía interprovincial puneña.