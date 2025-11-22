Una camioneta se despistó y cayó a un precipicio de 70 metros, aproximadamente, terminando en las aguas del lago Titicaca, en la ruta Conima-Moho, provincia del mismo nombre. Fruto de este accidente, una pareja de esposos dejaron de existir.

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió la tarde del viernes en el sector denominado “Chujucuy” cuando el vehículo de placa DOG-618 de propiedad de René Quispe Huachalla, sufrió el despiste por causas aún por determinar.

Los pobladores de la zona, a bordo de botes, intentaron auxiliar a los ocupantes de la siniestrada unidad, sin embargo, no encontraron personas con signos vitales, por lo que comunicaron a los policías para las diligencias de ley.

Según información preliminar, el dueño de la unidad y su pareja de nombre Reyna Mamani, dejaron de existir. Los cuerpos fueron rescatados la noche del viernes para posteriormente trasladarlo a la morgue de la capital de la provincia de Moho.

La mañana de este sábado, los policías volvieron a la zona para realizar la búsqueda de posibles más víctimas, además de continuar con las diligencias con el objeto de determinar las causas de la desgracia.

Trascendió que la pareja de esposos retornaba del distrito de Tilali a la ciudad de Juliaca, al parecer, luego de haber participado en la fiesta patronal de la Virgen de Remedios.