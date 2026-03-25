Dos trabajadores mineros fallecieron tras ser aplastados por rocas al interior de un socavón en la comunidad de Santa Rosa de Poquera, ubicada en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno.

El trágico accidente laboral ocurrió mientras los obreros realizaban sus labores en un socavón perteneciente a la contrata minera “Duende”, cuando un deslizamiento de rocas los sorprendió en plena jornada.

Fueron trasladados al centro de salud sin signos vitales

Según informaron sus compañeros de trabajo a las autoridades, ambos mineros fueron auxiliados inmediatamente después del derrumbe y trasladados al centro de salud de la localidad.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la caída de rocas, los trabajadores llegaron sin vida al establecimiento de salud.

Las víctimas fueron identificadas como:

Julián Mamani Quispe (45) , natural de la provincia de Carabaya

, natural de la provincia de Basilio Ito Mamani (45), natural de la provincia de Azángaro

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Juliaca, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Accidente reabre debate sobre seguridad minera

El hecho vuelve a poner en evidencia las condiciones de seguridad en zonas mineras de la región, donde con frecuencia se reportan accidentes laborales relacionados con derrumbes y desprendimientos de rocas.

En sectores mineros de La Rinconada, considerada una de las zonas de explotación aurífera más importantes del país, se han registrado incidentes similares en años recientes, asociados a riesgos propios de la minería subterránea y al uso limitado de implementos de seguridad.

Las autoridades competentes deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del derrumbe y establecer si se cumplían las medidas de seguridad y salud ocupacional en el socavón donde ocurrió el accidente.