Las autoridades investigan a tres policías de la comisaría de Huancané, provincia del mismo nombre, sobre el presunto “arranche” de dinero en agravio de un ciudadano.

Los involucrados fueron identificados como los suboficiales PNP Víctor Alfonso R.P., Jeferson Jordi H.V, y Marco Karlo L.M. Dos de ellos, tras la denuncia, abandonaron su puesto en la dependencia policial, por lo que las autoridades iniciaron con las investigaciones.

​Ante la gravedad de la denuncia, el representante del Ministerio Público se constituyó en el local policial, encontrando solamente a uno de los acusados, desconociendo el paradero de otros dos.

​Según el rol de servicio vigente del 14 al 15 de abril, los tres efectivos debieron estar cumpliendo funciones de 24 horas en las áreas de vigilancia de puerta, SEINPOL Familia y como conductor de unidad móvil, respectivamente.

Este hecho fue comunicado a los estamentos de Inspectoría de la Policía Nacional y las unidades especializadas para las acciones administrativas-disciplinarias y la ubicación de los efectivos que se encuentran en calidad de no habidos.

Las autoridades aún no precisaron respecto a la cantidad del dinero que se habrían apropiado mediante la modalidad de “arranche”.