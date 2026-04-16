El cantautor español Marcos Llunas regresará a los escenarios limeños con el concierto “Sinfonía a Mamá”, un espectáculo especial por el Día de la Madre que se realizará el sábado 9 de mayo en el Teatro Municipal de Lima.

La presentación reunirá los principales éxitos del artista en un formato musical que incluirá orquesta clásica y mariachis en vivo, en una propuesta diseñada para rendir homenaje a las madres. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket.

Un recorrido por más de 30 años de trayectoria musical

El concierto incluirá un repertorio que recorre más de tres décadas de carrera artística, con canciones que marcaron la trayectoria del cantante en el pop latino.

Entre los temas más representativos de Marcos Llunas figuran:

“Para Reconquistarte”

“Vale La Pena”

“Vida”

“Eres Mi Debilidad”

“Por Amor”

“Sentir”

El artista, hijo del reconocido cantante español Dyango, consolidó su carrera en América Latina y Europa, posicionándose como una de las voces románticas más reconocidas del género.

Según declaraciones del propio cantante, su retorno al escenario limeño representa un momento significativo dentro de su vínculo con el público peruano.

“Volver a Lima siempre es una emoción muy especial. El Teatro Municipal es un escenario majestuoso y un lujo para cualquier artista”, señaló Marcos Llunas.

Invitados especiales y propuesta musical en vivo

El espectáculo contará con la participación de artistas invitados que reforzarán la propuesta musical de la velada.

Entre ellos figuran:

Gabriela de los Ríos

Confidentes

Mariachi Con México en Perú

La combinación de la voz del artista con acompañamiento sinfónico y mariachis busca crear una experiencia musical orientada a la celebración del Día de la Madre.

Teatro Municipal será escenario de la celebración

El Teatro Municipal de Lima, considerado uno de los recintos culturales más emblemáticos del país, será el escenario de esta presentación especial.

El concierto está dirigido a familias y público en general que buscan celebrar el Día de la Madre con una propuesta musical en vivo.