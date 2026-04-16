El gabinete ministerial presidido por Luis Arroyo Sánchez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se presenta este jueves ante el Pleno del Congreso de la República con el objetivo de sustentar la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

La sesión plenaria fue convocada para las 10:00 de la mañana, según confirmó el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras recibir la comunicación oficial remitida por el titular de la PCM.

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Gabinete busca respaldo del Congreso

La presentación del presidente del Consejo de Ministros constituye un paso obligatorio conforme a la normativa constitucional, que establece que el gabinete debe solicitar el voto de confianza del Parlamento tras su designación.

Durante su exposición, el jefe del Gabinete deberá detallar los principales lineamientos de la política general del Gobierno y las acciones previstas para atender las demandas prioritarias del país.

Rondas de diálogo previas con bancadas

En los días previos a la sesión, el premier Luis Arroyo Sánchez sostuvo reuniones con diversas bancadas del Congreso con el objetivo de recoger propuestas y fortalecer el diálogo político.

La última ronda de conversaciones se realizó el miércoles 15, cuando sostuvo reuniones con parlamentarios de las bancadas de Somos Perú y Alianza Para el Progreso (APP).

Al cierre de dicha jornada, el titular de la PCM reafirmó la disposición del Ejecutivo para mantener un diálogo abierto con el Legislativo.

“Tengan la plena seguridad de que hemos tomado nota de todo lo expresado. No los defraudaremos”, manifestó el jefe del Gabinete tras culminar las reuniones.