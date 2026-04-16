En coordinación con el Ministerio Público, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP) ejecutó un megaoperativo que desplegó el allanamiento de más de 15 inmuebles.

Entre los inmuebles intervenidos figuran las viviendas del actual alcalde provincial del Callao, César Pérez, y del exburgomaestre Pedro Spadaro.

Las diligencias fiscales y policiales se desarrollan en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con los procesos de contratación pública en la Municipalidad Provincial del Callao.

La intervención tiene como finalidad recabar elementos de convicción, incautar documentación de interés y esclarecer los hechos a fin de identificar a los presuntos responsables.

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Fiscalía allana casa de alcalde y exalcalde del Callao César Pérez



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Las investigaciones de las autoridades se intensificaron tras un reportaje periodístico publicado el 18 de agosto de 2025, en el que se revelaron presuntas irregularidades en la adjudicación de órdenes de servicio a determinados proveedores.

Según las pesquisas, los contratos observados se habrían emitido de forma reiterada durante los años 2023, 2024 y 2025. La hipótesis de las autoridades sostiene que estos hechos revelarían posibles vínculos irregulares y presuntos favorecimientos entre contratistas del Estado y altos funcionarios de la comuna chalaca.