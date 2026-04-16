Luego de las diligencias realizadas por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y el Ministerio Público en las viviendas del actual alcalde del Callao, César Pérez, y del exburgomaestre Pedro Spadaro, la Municipalidad Provincial del Callao emitió un pronunciamiento en el que advirtió un presunto “uso político” del caso.

“Existen elementos que podrían evidenciar un uso político de este caso con el propósito de afectar la imagen de la actual gestión, así como la del alcalde, exalcalde, funcionarios y trabajadores, con una denuncia sin sustento alguno. No obstante, se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración para que la verdad se esclarezca”, indica el oficio.

A pesar de los cuestionamientos en torno a las diligencias realizadas, la Municipalidad del Callao reafirmó su “compromiso absoluto con la transparencia y el debido proceso”.

La comuna indicó que, desde hace ocho meses, la gestión de César Pérez viene brindando “todas las facilidades” y atendiendo de forma oportuna los requerimientos formulados por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Posteriormente, la institución reiteró su plena disposición de mantener una actitud de “total apertura” y continuar colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos conforme a ley. El pronunciamiento finaliza reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la legalidad y el bienestar de los vecinos chalacos.

Comunicado de la Municipalidad del Callao tras allanamiento de viviendas vinculadas a autoridades. Foto: X / MuniCallao

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