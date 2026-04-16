El candidato presidencial Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, líder del partido Renovación Popular, anunció el ofrecimiento de una recompensa de S/ 20,000 para quienes proporcionen información verificable sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado público en su cuenta oficial en la red social X, donde el candidato señaló que la medida busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

Ofrecen recompensa por información verificable

En el comunicado, López Aliaga hizo un llamado a trabajadores de organismos electorales y empresas vinculadas al proceso electoral.

“Si eres trabajador de ONPE, JNE o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje, Renovación Popular ofrece S/ 20,000 de recompensa”, señala el mensaje difundido.

Asimismo, el comunicado indica que el partido garantiza confidencialidad absoluta y protección de identidad para quienes proporcionen información.

Mensaje dirigido a personal electoral

El anuncio incluye una dirección de correo electrónico habilitada para la recepción de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

En el mensaje difundido, el candidato sostuvo que el país requiere transparencia en el proceso electoral y exhortó a los ciudadanos a colaborar con información que pueda ser verificada por las autoridades.

Hasta el momento, no se han reportado pronunciamientos oficiales por parte de los organismos electorales respecto a este anuncio.