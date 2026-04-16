La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos de la elección presidencial alcanzó el 92.958% de actas contabilizadas, manteniendo una diferencia ajustada entre los candidatos que disputan el segundo lugar.

Según el reporte oficial actualizado el 16 de abril de 2026 a las 07:14 a. m., el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino se mantiene en el segundo lugar, con una ventaja estrecha frente a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla.

Segundo y tercer lugar separados por 9,358 votos

De acuerdo con el sistema oficial de la ONPE, Roberto Sánchez Palomino registra 1,879,168 votos, lo que equivale al 11.978% de votos válidos.

En tanto, Rafael López Aliaga Cazorla alcanza 1,869,810 votos, equivalente al 11.919% de votos válidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 9,358 votos, lo que mantiene abierta la disputa por el segundo lugar mientras continúa el procesamiento de actas pendientes.

Resultados oficiales · ONPE 🗳️ Elecciones 2026 Actas procesadas 92.958% Actualización en tiempo real · ONPE Va primero Keiko Fujimori 17.06% Va segundo Roberto Sánchez 11.978% Va tercero Rafael López Aliaga 11.919% 🗳️ Ver resultados completos en la ONPE →

Keiko Fujimori mantiene el primer lugar

La candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi continúa liderando el conteo con 2,677,115 votos, que representan el 17.065% de votos válidos, según el último reporte oficial.

Las cifras continúan actualizándose conforme se incorporan nuevas actas al sistema electoral.

Más del 92% de actas contabilizadas

El reporte oficial señala que el avance del conteo alcanzó el 92.958% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para el proceso electoral.

Aún existen actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras pendientes, por lo que los resultados siguen en actualización permanente.

Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.

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