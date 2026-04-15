En el Perú se mantiene la incertidumbre sobre qué candidato presidencial irá a una segunda vuelta contra Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Y es que al cierre de esta edición con las actas contabilizadas al 81.01%, Rafael López Aliaga de Renovación Popular tiene 12.45% de preferencia electoral con 1′746,106 votos, Jorge Nieto Montesinos del Partido del Buen Gobierno tiene 11.58% con 1′624,990 votos, es decir, existe una diferencia de 121,116 votos.

Mientras que Roberto Sánchez de Juntos por el Perú tiene 10.90% con votos.

Keiko Fujimori durante un acto de cierre de campaña en Lima el 9 de abril.

NÚMEROS

Durante la primera vuelta del 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tenía las actas contabilizadas al 92.82% dos días después de la jornada electoral. Sin embargo, en estos comicios, los votos rurales y extranjero han tardado más de lo usual en llegar.

Un dato no menor es que en las elecciones de hace cinco años, se logró determinar que Pedro Castillo iría a una segunda vuelta porque esta última, tenía una diferencia de 1.69% con el tercer lugar. Sin embargo, la diferencia actual entre los candidatos que se disputan un espacio por la segunda vuelta, es de 0.87%.

Además, el candidato presidencial Roberto Sánchez sigue sumando votos.

Resultados de la ONPE al 81.195%. (Foto: Captura web ONPE)

Su bolsón electoral más fuerte se ubica en la región Cajamarca.

Allí ocupa el primer lugar de preferencia con 177,582 votos, lo que equivale al 40.36%.

Esa información corresponde al 65.12% de actas procesadas por la ONPE en esa región.

Hasta el momento tiene 10.90% de preferencia electoral a nivel nacional.

Los demás candidatos ya no tienen posibilidad de pasar a una segunda vuelta. Ellos son Ricardo Belmont de Obras con 10.07%, Carlos Álvarez de Avanza País con 8% y Alfonso López Chau de Ahora Nación con 7.52%; mientras que el resto de candidatos no supera el umbral del 5%.

Cabe precisar que los datos mencionados hasta la fecha tiene el 82.88% de actas contabilizadas en el Perú, mientras que en el caso del extranjero, el conteo de votos va al 21.59%.

El candidato Rafael López Aliaga denunció fraude electoral. (Foto:GEC)

RECONOCIMIENTO

Uno de los candidatos presidenciales que no pasará a segunda vuelta es César Acuña de Alianza para el Progreso (APP).

Su partido quedó tan relegado en las elecciones que hasta podría perder su inscripción.

Al respecto, Kelly Acuña, una de las hijas del candidato, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que deja entrever el retiro definitivo de la política del líder apepista.

“Estoy convencida de que todo siempre es para mejor. Se cierra un capítulo de muchos años. De trabajo, de ayuda real a miles de personas y también de momentos duros”, afirmó.

Hay otros candidatos presidenciales que optaron por el silencio como José Luna Gálvez, actual congresista de Podemos.

La última publicación de sus redes sociales se registró hace tres días, cuando compartió fotografías de su votación.

Orgullosa de haber postulado de manera principista y orgánica con @RonaldAtencio 😊✌🏼Se dio todo y esa es nuestra mayor victoria. Ahora toca cerrar filas contra el Pakto Mafioso para esta segunda vuelta. Y por supuesto, finalizar nuestra gestión de manera impecable, como hemos… — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 13, 2026

Algunos congresistas que se presentaron a la reelección, pero que no alcanzaron una curul debido a que sus partidos no alcanzan el porcentaje del 5% de representación, también se despidieron.

Sigrid Bazán de la Alianza Venceremos, dijo estar orgullosa de haber postulado, de manera principista y orgánica, con el candidato presidencial Ronald Atencio.

“Se dio todo y esa es nuestra mayor victoria. Ahora toca cerrar filas contra el pacto mafioso para esta segunda vuelta. Y por supuesto, finalizar nuestra gestión de manera impecable, como hemos venido trabajando estos casi 5 años. Gracias a todos los que confiaron y siguen confiando, nuestro compromiso con el país sigue intacto”, escribió en X.

También se pronunció Adriana Tudela de Avanza País, quien también agradeció a todos los que le dieron su voto.

“Me da mucha pena no poder representarlos en esta oportunidad, pero así es la política y así es la democracia. Algunas batallas se ganan, otras se pierden y estoy muy orgullosa de haber dado ésta junto al general Williams, Fernán Altuve y el equipo de Avanza País”, sostuvo.

El excongresista y candidato a diputado del Apra, Mauricio Mulder, usó sus redes para referirse al proceso que tuvo a Enrique Valderrama como candidato presidencial.

“No podemos esconder la realidad: El Apra ha hecho un papelón en este proceso. La plata no lo es todo. Lo primero es la dignidad y consecuencia. No todo es plata”, escribió en X.

Su candidato presidencial también se encuentra entre los aspirantes a sillón de Pizarro con baja votación.