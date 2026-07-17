En un operativo contra los delitos ambientales, los agentes policiales de la unidad especializada inutilizaron seis unidades de maquinaria pesada utilizadas presuntamente para actividades de minería ilegal en el sector Chunchusmayo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia.

La intervención se desarrolló entre las 11:00 y 18:00 horas de este jueves, en cumplimiento de la Orden de Operaciones, con el objetivo de combatir los presuntos delitos de minería ilegal y contaminación ambiental.

Durante el operativo, el personal policial inutilizó cuatro excavadoras de la marca CAT y dos volquetes marca Volvo, equipos valorizados en aproximadamente S/ 2 millones 40 mil, los cuales habrían sido utilizados para la extracción ilegal de minerales en una zona de alta importancia ecológica.

La Policía informó que estas acciones buscan frenar el avance de la minería ilegal, actividad que genera graves impactos sobre los ecosistemas, los recursos hídricos y la biodiversidad de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Las diligencias continúan conforme a ley para determinar las responsabilidades.