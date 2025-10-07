Gran cantidad de familiares, compañeros de trabajo y pobladores del distrito de Asillo, provincia de Azángaro, en medio de pedido de justicia, dieron el último adiós al chofer y propietario de una combi, Fredy Wilfredo Turpo Mamani (36), quien fue torturado y asesinado por los delincuentes.

El infortunado conductor desapareció la noche del jueves 2 de octubre luego de hacer servicio especial a tres individuos, quienes pidieron que llevara desde la ciudad de Juliaca con destino al desvío Ñaupapampa, en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro.

Turpo Mamani presuntamente fue secuestrado y asesinado por los tres sujetos quienes se habrían llevado su unidad. El cuerpo inerte fue localizado la mañana del sábado en la laguna denominada Altagracia, en la jurisdicción del distrito de San José, provincia de Azángaro. El cuerpo fue hallado con diversas heridas y atado de manos y pies.

Tras el velatorio en su domicilio en Asillo, el cuerpo fue sepultado en la comunidad Jila San Jerónimo del distrito de Asillo. Los acompañantes exigieron una exhaustiva investigación que permita la captura de los asesinos. Además, dijeron que aún no encuentran el carro del fallecido.

PROTESTA

Previamente, la noche del domingo, el féretro fue llevado hasta la puerta de la comisaría de Asillo, ya que los agentes no se habrían interesado cuando denunciaron sobre la desaparición del conductor.

Ante la protesta, uno de los policías justificó alegando que en la comisaría de Asillo sólo cuentan con 4 agentes por turno y no tienen vehículo operativo.