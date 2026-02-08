Por: Feliciano Gutiérrez

Los pobladores del distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, la mañana de este sábado hallaron el vehículo del ingeniero, Milton Paúl Churata Vargas (32), quien estaba desaparecido desde el 01 de febrero. Dentro de la unidad estaba el cuerpo del profesional.

La unidad fue divisada por los pobladores en medio del agua del río Cabanillas. Los pobladores comunicaron a los policías para que recuperen el vehículo probox, que yacía en medio de las turbulentas aguas.

El ingeniero Churata Vargas, quien laboraba en una empresa que se dedica al asfaltado de carretera, estaba desaparecido desde el domingo pasado . El padre de la víctima señaló que su hijo viajó de Puno a Santa Lucia, en su propio vehículo, para reincorporarse el lunes a su puesto de trabajo.

Refirió que el domingo se comunicó con su hijo y le respondió que ya estaba por llegar al distrito de Santa Lucia.

Sin embargo, al día siguiente recibió llamada de una señorita de la empresa, señalando que el profesional no se había presentado a laborar, por lo que iniciaron con la búsqueda por diversos lugares.

Los policías y pobladores, con ayuda de una maquinaria pesada, recuperaron el vehículo del río. Dentro de la unidad, en el asiento del chofer, hallaron el cuerpo sin vida del ingeniero.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver. Sus familiares llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor. Presumen que se trataría de un accidente de tránsito (choque por alcance), ya que la siniestrada unidad presentaba abolladura en la parte posterior. Las autoridades siguen con las diligencias.