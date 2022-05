La comunidad educativa del Colegio Independencia de la ciudad de Puno cuestionó al gobernador regional, Germán Alejo Apaza, por no entregar la infraestructura educativa de esta institución, perjudicando así a más de 500 estudiantes, quienes deben hasta ahora seguir realizando clases virtuales.

La mañana de ayer, profesores, alumnos y padres de familia realizaron un plantón en el frontis de la sede de la entidad regional, exigiendo explicaciones a la primera autoridad de la región, pero grande fue su decepción cuando les dijeron que no estaba.

A quien se le vio fue al consejero por la provincia de Puno, Jorge Zúñiga Pineda. El legislador refirió que, la empresa encargada de la construcción de la referida institución no habría cumplido con el levantamiento de observaciones que hizo el área de supervisión. “Mientras no se resuelva este tema, no es posible entregar la obra”, señaló. Posteriormente los quejosos, cuestionaron al fiscalizador puneño y le pidieron que se vaya, pues consideran que los no acompañó en sus exigencias desde un primer momento.

Perjudicados

Uno de los docentes, Troadio Gonzáles Limache, recordó que, el gobernador regional de Puno se comprometió a entregar esta nueva infraestructura. “No está honrando su palabra y por eso, hemos venido hasta aquí, queremos la entrega inmediata de nuestro colegio”, reclamó.

Esta obra tiene una inversión de 26 millones 867 mil con 270 soles, siendo la empresa ejecutora, Multiobras S.A. Por versión de los directivos del colegio Independencia se supo que el contratista viene exigiendo los pagos sin haber levantado las observaciones vinculadas al tema de estructuras y también equipamiento.

Al cierre de esta edición, el gobernador regional seguía sin atender a los manifestantes.