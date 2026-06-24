Al transcurrir 15 años del fatídico hecho ocurrido el 24 de junio de 2011, con saldo lamentable de seis fallecidos y decenas de heridos; este miércoles los familiares de las víctimas realizaron un plantón frente a la sede judicial de Juliaca exigiendo la celeridad en el proceso judicial y demandan justicia por la muerte de sus seres queridos.

Hace 15 años, cientos de manifestantes de varios distritos de la provincia de Azángaro llegaron a la ciudad de Juliaca a protestar contra la contaminación de la cuenca del río Ramis. En tal circunstancia, los protestantes fueron reprimidos por los policías en cercanías del aeropuerto, que terminó con la muerte de seis personas y más de 50 heridos.

Recordaron que durante la asonada fallecieron: Gregorio Huamán Mamani, Félix Edwin Irpanoca Turpo, Javier Perlacios Limachi, Petronila Coa Huanca, Antonio Campos Huanca y Raúl Ccancapa Huaricallo.

Portando pancartas y una bambalina, los familiares señalaron que, pese al tiempo transcurrido, todavía no se ha alcanzado justicia. El abogado Carlos Torres refirió que el caso está en juicio oral, teniendo como principales investigados tres oficiales de la Policía Nacional.

“Ya estamos en la etapa de juzgamiento, esperamos que se sancione a los responsables. En este caso hay tres procesados, dos comandantes y un general PNP, con la intención de identificar a los mandos operativos por homicidio calificado y otros. La fiscalía está solicitando 25 años de cárcel”, expresó el letrado.