La Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno duplicó la cantidad de visitantes respecto al 2024 y según los primeros resultados estadísticos hay un crecimiento cercano al 80%, informó el presidente del Grupo de Operadores de Turismo de Aventura de Puno, Luis Salvador Pilco.

El dirigente destacó que la capacidad hotelera y los servicios de alimentación cubrieron la alta demanda sin los problemas logísticos del año pasado. “Se ha previsto lo suficiente por parte del sector privado y se ha logrado dar alimento a todas las personas que nos han visitado”, señaló.

Pilco precisó que, pese a este avance, el turismo nacional aún no alcanza niveles previos a la pandemia. Atribuyó esta situación a limitaciones en arribos, problemas aeroportuarios e inseguridad.

Respecto al turismo internacional, estimó que alrededor del 19 % de visitantes llegó del extranjero, principalmente de Chile, Argentina y Bolivia, además de grupos de Francia, Italia, Japón y Corea.

En el ámbito urbano, advirtió que persisten fallas en transporte e información al visitante. “Seguimos con información que se brinda a último momento y se cambia constantemente, se exige planificar con anticipación”, indicó.