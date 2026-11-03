Puno: Fieles católicos se despiden del monseñor Jorge Carrión Pavlich en una emotiva misa exequial

Cientos de fieles católicos, junto a autoridades religiosas y locales, se congregaron en la Basílica Menor Catedral de Puno para brindar un sentido homenaje de despedida al monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich. El obispo de la Diócesis de Puno falleció recientemente en la ciudad de Lima, dejando una profunda huella en la comunidad creyente de la región.

El tributo póstumo, que inicialmente estaba programado para el 2 de noviembre, sufrió un retraso involuntario debido a las severas condiciones climatológicas que impidieron el aterrizaje del vuelo en el aeropuerto de Juliaca, obligando al féretro a retornar a la capital. Finalmente, el ataúd pudo llegar a tierras puneñas pasado el mediodía de este martes para los actos conmemorativos.

La Solemne Misa de Exequias estuvo presidida por el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, quien durante su homilía destacó con emotivas palabras la incansable entrega y labor pastoral que Carrión Pavlich desarrolló a lo largo de su servicio eclesial en la diócesis.

Al término de la misa, los restos de monseñor fueron trasladados nuevamente hacia el aeropuerto de Juliaca para emprender el viaje a Lima y, posteriormente, a Tarma, su tierra natal, donde recibirá el último adiós. La partida definitiva del obispo deja un hondo pesar y un recuerdo imborrable entre el pueblo católico de la región Puno.