Una vez más, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, sentó posición y retó al premier, Alberto Otárola y a la misma Presidenta, Dina Boluarte, venir a dialogar con la población a la región altiplánica. “Si así lo hacen, los recibimos con un cartel de bienvenidos”, sostuvo.

En relación a la invitación a dialogar y evaluar proyectos que tiene el Ejecutivo para la región, la autoridad, consideró que esto no es necesario. “Me quieren utilizar como escudo. El Gobierno tiene proyectos como la autopista Puno-Juliaca, agua potable en Juliaca, Checca-Mazocruz en El Collao, para eso no me necesitan”, sostuvo. Finalmente refirió que ya remitieron información sobre emprendimientos que están pendientes de ejecución.