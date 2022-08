Tres temas puntuales fueron los que respondió el gobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, en entrevista con los diferentes medios de comunicación de la región altiplánica. Uno de ellos tiene que ver con la elección de funcionarios. En relación a la designación “express” de Gustavo Álvarez Manrique, como director del hospital regional Manuel Núñez Butrón de la Ciudad Lacustre, la primera autoridad regional, aseguró que él tiene todos los lauros para ocupar el cargo y además tiene su total confianza.

El rostro de la autoridad cambia, cuando se le señala que este funcionario se autopropuso para ocupar el cargo. “En realidad hemos tenido varias propuestas y hemos ido evaluando”, señaló. Resulta contradictorio, pues, en una anterior conversación, Alejo Apaza, rechazó la posibilidad de tomar en cuenta cualquier propuesta o “terna”. “Se trata de cargos de confianza y la atribución según norma, es del gobernador”, respondió.

Sobre los antecedentes de Cáceres Manrique, dijo desconocer los mismos y como tantas veces, aseguró que la evaluación de funcionarios es constante. Lo cierto es que, esta gestión viene evaluando a algunos funcionarios por más de ocho años, sin que algunos destaquen, necesariamente por sus aciertos.

También se le consultó a la primera autoridad sobre el reinicio de la obra del nuevo hospital regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno. Aseguró que, dentro del presente mes, de todas maneras se estará lanzando un nuevo concurso para conocer a la empresa cuya responsabilidad será concluir una obra que a estas alturas debió estar ejecutándose y que, sin embargo, no ocurre así por el pésimo actuar del hoy preso exgobernador regional de Puno, Agustín Luque.

Otro funcionario

La designación de Gerardo Chura como subgerente de Demarcación Territorial también ha levantado de sus asientos a los pobladores del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya. El miércoles 3 de agosto arribó a la capital de la región un grupo de habitantes de esta parte de la región Puno asegurando que el referido funcionario nunca hizo un trabajo de campo, para zanjar el diferendo que existe entre San Gabán y Ayapata.

Al respecto el gobernador, aseguró con firmeza que la decisión ya está tomada y no cambiará de parecer. Sobre este tema, el alcalde del centro poblado de Lechemayo, Jaime Quispe, advirtió que, de persistir a autoridad regional en esta posición, en el distrito norteño podría desencadenarse una huelga indefinida.

Protestas

En relación a la presencia de algunos trabajadores del Gobierno Regional, el día martes, exigiendo la permanencia en prisión de Agustín Luque Chaiña, el gobernador aseguró que no le consta y no cree necesario pedir informes, pese a que este comportamiento genera suspicacias. “No me consta”, sostuvo.

Evidentemente el también exconsejero de la provincia de Huancané, prefiere voltear la mirada y no ver lo que está pasando en su entorno, o, quizá simplemente se está haciendo de la vista gorda.

Sobre la ayuda humanitaria por bajas temperaturas, pese al retraso, Alejo Apaza, consideró importante el desprendimiento de parte del Ejecutivo que lidera un diezmado Pedro Castillo Terrones. Se debe tomar en cuenta que, la temporada de frío prácticamente terminó.