Por increíble que parezca, el gobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, no tiene conocimiento de cuándo estará en condiciones de entregar la nueva infraestructura del Colegio Independencia de la Ciudad Lacustre.

Al ser abordado y consultado sobre el porqué no se entrega esta obra, la primera autoridad de la región, resaltó que, la empresa, Multiobras SA, todavía no la tiene lista.

Más allá de certezas, el también exconsejero por la provincia de Huancané, solo dejó incertidumbre puesto que no supo dar a conocer con claridad, los plazos establecidos en el contrato. Al respecto únicamente refirió que, la empresa solicitó adicionales de plazo, pero, tampoco supo decir hasta cuando.

En relación a este tema, la semana pasada, la comunidad educativa de la referida entidad educativa, sostuvo una reunión para determinar acciones y exigir que, el Gobierno Regional exija la entrega de esta obra, cuyas características contemplan aulas climatizadas. “Nosotros tenemos que garantizar una entrega de acuerdo al expediente técnico, no puede faltar nada, estaríamos yendo contra la normatividad”, advirtió Alejo Apaza.

Los docentes, estudiantes y padres de familia de la institución educativa Independencia ya han advertido la realización de - una vez más - marchas.

A la deriva

Pero no es en el único tema en el que el gobernador parece estar, desinformado. Consultado sobre la existencia de algún proyecto para luchar contra la anemia, Alejo no supo precisar y solo dijo que existen varios, pese a que, días atrás el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Pío Mamani, refirió que no existe ningún emprendimiento.

Lo cierto es que, ni esta ni otras gestiones han podido liquidar el denominado “proyecto nutrición”.