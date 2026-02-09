Bajo un sol radiante, miles de danzarines y músicos hacen deleitar al público, entre ellos turistas, en el primer día de veneración y la parada en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona de Puno.

Este lunes participan un total de 48 conjuntos de trajes de luces como diabladas, caporales, morenadas y otros, que recorren cerca de 2 kilómetros. Mañana martes participan otras 49 agrupaciones.

Como se recuerda, en el concurso desarrollado el domingo en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno ganó la Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria (AFOVIC).