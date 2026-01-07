Terrible crimen causó consternación entre la población de la provincia de Azángaro. Las autoridades hallaron los restos de una escolar de 13 años de edad, quien estaba como desaparecida desde el 29 de diciembre del 2025.

El 31 de diciembre, en la comisaría, denunciaron la desaparición de Génesis Zahory Cc.S (13), estudiante de una institución educativa secundaria. La menor salió de su domicilio ubicada en la avenida Tacna en la capital de la provincia de Azángaro y no retornó.

Luego de varios días de intensa búsqueda por parte de familiares, compañeros de estudio y vecinos; las autoridades confirmaron el trágico desenlace.

Según las diligencias preliminares, el presunto autor del crimen sería Yoni Edgar Cc. L., tío de la menor, quien habría confesado el delito. La noche del martes, los restos fueron hallados en un inmueble, al parecer, alquilado por el sujeto.

Los peritos señalaron que la menor habría sido descuartizada, ya que aún faltan ubicar partes del cuerpo inerte. Las autoridades siguen con las diligencias.

El sospechoso ya fue detenido, mientras sus compañeros, familiares y la población exigen justicia. Piden que el crimen no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley.