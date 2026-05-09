Luego de una intensa búsqueda que se prolongó por varios días, el cuerpo de Wilfredo Huayta Nina, de 45 años, fue hallado la mañana de este sábado en las aguas del río Torococha, en la ciudad de Juliaca.

El hallazgo se produjo cerca de las urbanizaciones San Santiago y Ampliación San Santiago, lugar hasta donde se trasladaron las autoridades y familiares, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor al identificar los restos del transportista.

Huayta Nina permanecía desaparecida desde el pasado 29 de abril. Según los reportes iniciales, el hombre se desempeñaba como conductor de una empresa de transporte interprovincial que cubre la ruta Puerto Maldonado–Arequipa. La última vez que se tuvo noticia de su paradero fue en las inmediaciones del terminal terrestre de la ciudad, punto donde se le perdió el rastro hasta el trágico desenlace.

Efectivos de Serenazgo, la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron a la zona para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. Aunque de manera preliminar se informó que el cuerpo no presentaba lesiones visibles, las autoridades han solicitado la necropsia de ley para determinar con exactitud las causas y circunstancias de su fallecimiento, buscando esclarecer si se trató de un accidente o un hecho criminal.