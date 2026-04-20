​Tragico. Un fatídico accidente terminó con la vida de un hombre de 40 años en la ciudad de Juliaca, luego de que cayera accidentalmente desde una vivienda. El hecho tuvo lugar en un inmueble situado en la quinta cuadra del jirón Atahualpa, en la urbanización Zarumilla, donde la víctima fue identificada como Jhon Sumi Canaza.

​Tras reportarse el incidente, los agentes de la sección especializada de la Policía Nacional y el fiscal de turno se trasladaron hasta el lugar de los hechos. Tras realizar las diligencias correspondientes y el peritaje de ley, las autoridades procedieron con el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue del Instituto de Medicina Legal, ubicada en la urbanización La Capilla.

​La escena se tornó desgarradora con la llegada de los familiares de Sumi Canaza, quienes, consternados por la noticia, protagonizaron escenas de profundo dolor y llanto.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la caída que le segó la vida al ciudadano. Según testigos, horas antes habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas.