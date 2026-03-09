Las autoridades identificaron al hombre que fue linchado por pobladores en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, región Puno.

Se trata de Henry Humberto Calloapaza Calloapaza, de 33 años, quien —según información policial— registraba antecedentes por diversos hechos delictivos.

El hecho ocurrió la noche del miércoles en la urbanización Ciudad Nueva, donde vecinos capturaron al sujeto luego de que presuntamente participara en un asalto a mano armada contra una pareja de esposos.

Pobladores lo capturaron tras presunto asalto

De acuerdo con los reportes preliminares, el individuo habría actuado junto a otros sujetos en el robo contra una pareja.

Tras el incidente, los vecinos de la zona lograron detener a uno de los presuntos implicados, lo que provocó la reacción de los pobladores del sector.

Cansados de los constantes hechos delictivos, varios ciudadanos golpearon al sospechoso y posteriormente le prendieron fuego, provocándole la muerte en el lugar.

Hallan motocicleta y arma de fuego

Al lado del cuerpo sin vida del sujeto, las autoridades encontraron una motocicleta quemada y un arma de fuego de corto alcance.

Personal de la Policía Nacional del Perú realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones.

Sujeto tenía antecedentes policiales

Días después del hecho, las autoridades confirmaron la identidad del fallecido como Henry Humberto Calloapaza Calloapaza.

Según información policial, el individuo registraba antecedentes por robo agravado, asaltos en carreteras y tenencia ilegal de armas, entre otros delitos.

Pese a estos antecedentes, se encontraba en libertad al momento del incidente, situación que ha generado cuestionamientos entre los pobladores de la zona.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del presunto asalto y la participación de otros implicados.