Los policías de la unidad especializada y el fiscal de turno realizan varias diligencias para esclarecer las causas de la muerte de un hombre que fue detenida por los agentes tras ser acusado de ingresar a una vivienda ajena. El sospechoso se encontraba bajo custodia del personal policial de la comisaría Santa Bárbara de Juliaca.

Según información preliminar, el infortunado de nombre José Armando H.Q (23), fue detenido tras ser sorprendido en el interior de un inmueble en el jirón San Juan de Dios. Los agentes dijeron que el intervenido trató de huir rompiendo el vidrio de la ventana y habría agredido a los interventores.

Tras ser reducido, llevaron hacia la dependencia policial, sin embargo, el procedimiento dio un giro trágico durante su traslado, ya que el intervenido perdió la vida en circunstancias que aún son materia de investigación.

DENUNCIAN QUE FUE GOLPEADO

Según los agentes, el detenido se habría autolesionado gravemente dentro del vehículo oficial, por lo que trasladaron hacia hospital, pero falleció en el trayecto. Esa versión fue rechazada por los parientes, ya que aseguran que fue víctima de una brutal agresión física por parte de los agentes y exigen una investigación profunda y transparente. “Estoy indignado, mi hermano es inocente y murió debido a los golpes de los policías”, señaló un familiar. “La necropsia confirma que falleció por golpes”, agregó.

Ante la gravedad del caso, el representante del Ministerio Público dispuso la intervención de tres policías para las investigaciones que permitan esclarecer el hecho. Los suboficiales involucrados son: Stiwar F.L., Wimer Ch.H y Bryan C.Ch.