Por: Feliciano Gutiérrez

La región de Puno enfrenta un preocupante avance del sarampión, acumulando a la fecha 165 casos confirmados, según el reporte más reciente de la Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA).

La provincia de San Román es la zona más afectada, destacando Juliaca con 89 contagios, San Miguel con 24 y Caracoto con 2 casos, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias. Otra provincia con cifra alta es Sandia.

La situación podría agravarse en los próximos días, ya que existen 115 muestras adicionales en espera de resultados de laboratorio, lo que sugiere un incremento inminente en las estadísticas oficiales.

La crisis sanitaria se ve agudizada por una crítica brecha de vacunación: el 81% de los pacientes que dieron positivo no contaba con ninguna dosis de protección.

Actualmente, la cobertura en la población objetivo apenas alcanza el 21%, lo que representa solo 80 mil personas inmunizadas de una meta superior a las 300 mil en las zonas de mayor riesgo.

Ante este escenario, se ha iniciado un barrido masivo de vacunación que abarca a ciudadanos desde los 6 meses hasta los 59 años de edad. José Luis Mejía Quispe, director de la Red de Salud San Román, hizo un llamado a los padres de familia para que faciliten el trabajo de las brigadas de salud que recorren las instituciones educativas y domicilios.