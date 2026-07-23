​En el marco de las actividades de las Fiestas Patrias, este jueves se llevó a cabo los actos centrales en un ambiente impregnado de patriotismo, respeto y unidad.

Las actividades conmemorativas iniciaron desde las primeras horas de la mañana con la misa, seguida del tradicional izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de Juliaca, momentos en los que las autoridades locales y la ciudadanía reafirmaron su compromiso e identidad nacional.

​El punto cumbre de la jornada protocolar fue el esperado Desfile Cívico Militar, realizado a lo largo del jirón Ramón Castilla, en la Plaza 2 de Mayo (Zarumilla). El evento congregó a delegaciones de instituciones educativas, el Cuerpo General de Bomberos, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como a efectivos del Ejército del Perú y la Policía Nacional, quienes desplegaron marcialidad y fervor patrio ante el aplauso de cientos de asistentes.

​Para culminar este significativo homenaje a la Patria, las autoridades provinciales e invitados ilustres se trasladaron a la Sesión Solemne en la Municipalidad de Juliaca. Durante la ceremonia se destacaron los momentos históricos más relevantes de la independencia, al tiempo que se reafirmó el compromiso de trabajar unidos por el desarrollo de Juliaca y el bienestar de todos los peruanos en esta fecha tan especial para la nación.