Una madre de familia perdió la vida luego de ser embestida por un automóvil conducido por una persona en presunto estado de ebriedad, cuando se desplazaba en su triciclo por la vía Juliaca–Huancané, en la región Puno.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo, a la altura del kilómetro 6 de dicha carretera. La víctima se dirigía a vender jugo de quinua y estaba acompañada por su hijo de 12 años, quien fue testigo directo del fatal accidente.

Víctima deja a tres hijos en la orfandad

Como consecuencia del violento impacto, falleció Sabina Luque Vilcapaza, madre soltera que deja en la orfandad a tres hijos, uno de ellos con discapacidad, según informaron pobladores de la zona.

Testigos del accidente señalaron que el conductor del automóvil presentaba visibles síntomas de ebriedad. Además, durante las diligencias preliminares se hallaron botellas de cerveza al interior del vehículo involucrado.

Conductor detenido por la Policía

Tras el choque, el automóvil terminó con daños materiales a un costado de la pista. El chofer fue detenido en el lugar y trasladado a una dependencia de la Policía Nacional del Perú, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes.

El menor de 12 años, hijo de la víctima, protagonizó dramáticas escenas de dolor en el lugar del accidente, lo que generó consternación entre los vecinos y transeúntes.

Pobladores exigen sanción ejemplar

Durante el levantamiento del cuerpo, los pobladores de la zona exigieron a las autoridades una sanción ejemplar contra el conductor, al considerar que el presunto estado de ebriedad fue determinante en la tragedia.

Las autoridades continúan con las diligencias de ley para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades penales del chofer intervenido.