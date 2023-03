Ante la denuncia hecha por Yeny Coila Mamani, sobre una presunta negligencia médica, al supuestamente habérsele encontrado una gasa en el útero; el director del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno, Enrique Vargas, refirió que, ya recibió un primer informe por parte del jefe del departamento de Ginecología, Robert Molleapaza, donde se asegura haber cumplido con todos los protocolos médicos.

De esta manera, los galenos rechazan haber incurrido en algún tipo de negligencia. “Como lo dije en una primera entrevista, es imposible que esto haya pasado, sin embargo, es nuestra obligación determinar qué ocurrió en este caso, pues, entendemos que esa gasa se encontraba en la cavidad vaginal”, comentó el funcionario.

Intervención de la Defensoría

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo, se reunió con el director del nosocomio haciéndole llegar algunas recomendaciones. “Tras la visita de supervisión, advertimos 3 aspectos sustanciales: Hasta la fecha no se formalizó a través de una Resolución Directoral la conformación/reconformación del Comité de Auditoría Médica del Hospital Manuel Núñez Butrón. No se remitió los actuados al Comité de Auditoría Médica a fin de que evalúe el caso desde el punto de vista clínico. No se recabó informe del Jefe del Centro de Salud 4 de Noviembre de Puno respecto a las circunstancias en que encontraron la gasa al interior del organismo de Yeny Coila Mamani”.

“Los errores humanos no pueden quedar sin investigación y sanción, al contrario, deben ser corregidos, y para ello, es necesario pasar por las investigaciones que están establecidos por la normatividad vigente, incluso pueden ser investigados tanto en la vía administrativa como en la vía penal, siguiendo cada uno su curso legal”, comentó Jacinto Ticona Huamán, jefe de la Oficina Defensorial Puno.