En diversos lugares de Puno, al igual que en otras regiones, miles de fieles participan en la tradicional peregrinación y vía crucis hacia los diferentes cerros con motivo de Viernes Santo.

En la ciudad de Puno, capital de la región, en una conmovedora muestra de fervor religioso, los fieles se congregaron en la cima del cerro Azoguini, que permitió a los asistentes reflexionar y revivir la pasión de Cristo a través de un recorrido cargado de simbolismo y devoción.

En Juliaca, similares actividades se cumplieron en los cerros Santa Cruz, Huaynarroque y Espinal, hasta donde ascendieron los creyentes, en algunos casos familias enteras, a participar de una serie de costumbres religiosas y de un ambiente de recogimiento. Más tarde, acompañarán la procesión de Cristo Crucificado.

ESCENIFICACIÓN

Una de las actividades más atractivas se desarrolló en el distrito de Caracoto, provincia de San Román, donde se escenificó la Vía Crucis, con bastante realismo y devoción. La actividad, liderada por la parroquia San Felipe, contó con el despliegue de jóvenes actores locales y caballería, quienes recrearon con gran emotividad los momentos cruciales de la muerte de Jesús de Nazaret.

Los fieles dijeron que esta costumbre es ancestral, por lo que desde la madrugada llegaron gran cantidad de personas para presenciar y participar de esta escenificación.