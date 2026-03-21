Otro crimen. El representante del Ministerio Público y los policías de sección especializada realizan una serie de diligencias con el objeto de esclarecer las causas de la muerte de un minero en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Las autoridades procedieron con el levantamiento del cadáver de un joven de 22 años en el sector de terminal terrestre, zona de Cuncapukllo. El cuerpo fue hallado tras un violento suceso ocurrido durante la madrugada en el barrio La Nueva Rinconada.

La víctima fue identificada como Dante Ch.M., natural de la provincia de Azángaro. Según las primeras investigaciones, el infortunado fue interceptado cuando se dirigía a su domicilio tras su jornada laboral , siendo víctima de un asalto a mano armada en el que recibió disparos a quemarropa por resistirse al robo.

Durante las diligencias, los familiares del fallecido protagonizaron escenas de profundo dolor y exigieron justicia mediante carteles. El ambiente en la zona es de consternación ante la pérdida de una vida joven en circunstancias tan trágicas y violentas.

Como consecuencia de este crimen, la población organizada de La Rinconada ha iniciado movilizaciones por las calles de la localidad. Los ciudadanos exigen a las autoridades medidas inmediatas y efectivas para frenar la ola de asesinatos e inseguridad que afecta a este centro minero.