Por: Feliciano Gutiérrez

Un nuevo crimen consternó a los pobladores del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Un minero fue hallado sin vida en el interior de su habitación alquilada.

El cuerpo de Brian Erixon Hancco Tipo (23) fue hallado dentro de su habitación alquilada en la primera planta de un inmueble ubicado en el jirón Bolivia, en la urbanización Tres de Mayo, en el centro poblado La Rinconada. Los otros inquilinos alertaron del hecho a la Policía.

Los agentes llegaron al lugar donde hallaron al varón sin signos vitales en el piso y en la misma habitación encontraron a una mujer quién indicó ser su pareja del infortunado.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, inicialmente la fémina refirió que su conviviente se habría quitado la vida; pero, al ser interrogada presuntamente entró en contradicciones, además de observar manchas de sangre en su rostro, mano y ropas, por lo que fue detenida para las investigaciones.

Los vecinos indicaron que escucharon fuertes discusiones y aparentemente hubo pelea, que ocurrió desde las 23 horas hasta la madrugada de este viernes. Al lugar también llegaron los efectivos de la Sección de Investigación Criminal, así como representante del Ministerio Público de Ananea para el levantamiento del cuerpo.

Durante las diligencias, en el interior de la vivienda encontraron manchas de sangre en la cama, en el piso y en otras partes, además hallaron un cuchillo. Presumen que el infortunado fue apuñalado con arma cortante.

Los familiares y sus compañeros de trabajo del occiso protagonizaron desgarradoras escenas de dolor, y piden a la Policía investigue para esclarecer este nuevo hecho de sangre que conmocionó a la población minera de Rinconada.

El cadáver fue trasladado hasta la morgue del instituto de medicina legal de la provincia de San Román.